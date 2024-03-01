Опубликовано 01 марта 2024, 06:00
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Власти США начали переводить изъятые у хакеров BTC на неизвестные кошельки
В начале 2024 года Минюст США заявил, что планирует продать 2934 биткоинов, изъятых у закрывшегося хакерского ресурса Silk Road. Возможно, последние транзакции с двух криптоадресов — начало движения крупных средств.
Ferra.ru
Как сообщило агентство Arkham Intelligence, 28 февраля с одного из адресов на неуказанный кошелёк был выведен 1 BTC, а чуть позже 2817 биткоинов на сумму $172,74 млн. Позже в этот же день с другого адреса, тоже на неизвестный кошелёк, были выведены сначала 0,01 BTC в качестве тестовой транзакции, а затем 12267 BTC на сумму $748,46 млн. Общая стоимость переведённых на оба кошелька BTC составила порядка $922 млн.
Издание предполагает, что, судя по всему, Минюст намерен продать эти биткоины. Известно, что раньше эти деньги были украдены хакерами со взломанной ими криптобиржи Bitfinex.