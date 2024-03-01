Власти США начали переводить изъятые у хакеров BTC на неизвестные кошельки

Как сообщило агентство Arkham Intelligence, 28 февраля с одного из адресов на неуказанный кошелёк был выведен 1 BTC, а чуть позже 2817 биткоинов на сумму $172,74 млн. Позже в этот же день с другого адреса, тоже на неизвестный кошелёк, были выведены сначала 0,01 BTC в качестве тестовой транзакции, а затем 12267 BTC на сумму $748,46 млн. Общая стоимость переведённых на оба кошелька BTC составила порядка $922 млн.

Издание предполагает, что, судя по всему, Минюст намерен продать эти биткоины. Известно, что раньше эти деньги были украдены хакерами со взломанной ими криптобиржи Bitfinex.