Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2024, 11:15
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Власти США ужесточат регулирование ИИ

Согласно данным Mashable SEA, правительство США вводит новые правила для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, таких как OpenAI и Google.
Ferra.ru

Ferra.ru

Теперь они обязаны информировать правительство о разработке фундаментальных ИИ-моделей. Свежее требование является частью исполнительного указа президента Байдена, объявленного в октябре 2023 года.

Напомним, что согласно нему от компаний требуется уведомлять федеральное правительство и делиться результатами тестирования безопасности для любой фундаментальной модели, представляющей серьезный риск для национальной или экономической безопасности, а также общественного здоровья.

Фундаментальные модели, такие как GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google, являются основой для генеративных ИИ чат-ботов.

Однако GPT-4, вероятно, не достигает порога вычислительной мощности, который требует надзора со стороны правительства.

Автор:Булат Кармак
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