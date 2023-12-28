ВМС США получили первую гигантскую роботизированную подлодку: Orca

26 метров в длину и способный нести до 8 тонн полезной нагрузки, Orca является самой большой автономной морской подводной лодкой из когда-либо созданных.

Однако это не просто единичное чудо. Orca — первый из четырех прототипов, заказанных ВМС для всесторонней оценки. Его дизайн вдохновлен более ранней моделью Echo Voyager XLUUV, выпущенной компанией Boeing в 2017 году.

Orca работает на гибридной дизельной/литий-ионной аккумуляторной системе и может оставаться под водой в течение длительного времени, возвращаясь на поверхность только для подзарядки дизельного двигателя через выдвижную мачту, которая служит в качестве шноркеля.

Что касается дальности плавания, то Orca, имея крейсерскую скорость 8 узлов (15 км/ч) и максимальный запас хода в 10 500 км, может с легкостью преодолевать огромные океанские просторы. Его выносливость измеряется месяцами, а не днями.

В отличие от своих собратьев с человеческим экипажем, Orca не нуждается в системах жизнеобеспечения, помещениях для экипажа или обширных мерах безопасности. Это позволяет создать гораздо более компактную и эффективную конструкцию.