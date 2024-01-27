Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 11:15
1 мин.

Во Флориде проголосуют за тотальный запрет соцсетей для подростков

Штат Флорида всерьёз взялся за безопасность подростков. В Сенат штата внесён законопроект, касающийся полного запрета пользоваться соцсетями детям и подросткам до 16 лет.
Flsenate.gov

Flsenate.gov

Запрет включает не только невозможность зарегистрироваться в любой соцсети на территории Флориды, особенно это касается Meta* и TikTok, но также такие площадки обязаны удалить аккаунты несовершеннолетних без возможности восстановления. Причём не поможет и разрешение родителей.

В случае несоблюдения принимаемых мер, соцсети могут возмещать истцам моральный ущерб в размере $10 тысяч, судебные издержки и разумные гонорары адвокатов.

Инициатива исходит от губернатора Флориды Рона ДеСантиса. За закон проголосовали члены Палаты представителей штата в соотношении 106 к 13. Когда за закон проголосует Сенат Флориды, пока неизвестно.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.