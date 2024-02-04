Во «взломе» рухнувшей криптобиржи FTX на $ 400 млн нашли «русский след»

В обвинительном заключении подробно описывается схема, длившаяся более года, в которой группа, возглавляемая 26-летним Робертом Пауэллом, нацелилась на более чем 50 жертв. Они якобы получали личную информацию, создавали поддельные удостоверения личности и выдавали себя за жертв, чтобы получить доступ к их онлайн-счетам, включая их криптовалютные активы.

Группа якобы использовала уязвимость в процессе замены SIM-карт в телефонных компаниях, чтобы обойти многофакторную аутентификацию на счетах жертв. Это позволило им украсть миллионы, в том числе 400 миллионов долларов у FTX в день подачи заявления о банкротстве. При этом анализ блокчейна позволяет предположить, что к взлому могут быть причастны лица, связанные с Россией.

Все трое арестованы, двое отпущены под залог, один ожидает дальнейшего слушания. В обвинительном заключении нет прямого названия FTX, но детали совпадают с известным взломом.