Опубликовано 29 февраля 2024, 18:45
1 мин.
Водоблок “разгонщиков” EK-Quantum Delta² TEC получил поддержку последних Intel Core
Компания EK, производитель решений для охлаждения компьютеров, объявила сегодня о том, что водоблок EK-Quantum Delta² TEC, предназначенный для экстремального охлаждения процессоров, теперь поддерживает новейшие процессоры Intel Core 14-го поколения.
EKWB
Ранее поддерживавший процессоры 12-го и 13-го поколения, водоблок EK-Quantum Delta² TEC теперь включает в себя:
-
14-е поколение Intel Core i5-14600K/KF
-
14-е поколение Intel Core i7-14700K/KF
-
14-е поколение Intel Core i9-14900K/KF
Этот водоблок использует ThermoElectricCooler (TEC) для эффективного отвода тепла от процессора. При подаче электрического тока эффект Пельтье создает разницу температур, позволяя холодной пластине достичь температуры ниже комнатной. Затем горячая сторона TEC охлаждается с помощью контура жидкостного охлаждения.
Этот водоблок уже доступен в интернет-магазине EK и партнерской сети реселлеров по цене 572,90 евро.