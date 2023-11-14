Восемь работающих способов приучить кошку к лотку

Выберите правильный лоток. Некоторые кошки больше любят закрытые ящики, а некоторые - открытые. Кроме того, если кошек несколько, то лучше для каждой купить отдельный лоток.

Выберите подходящий наполнитель. Кошки могут быть придирчивы к типу наполнителя. Определите, какой именно из них больше нравится вашей кошке: в этом поможет только метод проб и ошибок.

Выберите тихое место. Кошки любят уединение. А ещё проследите, чтобы рядом не было мисок с водой или едой.

Положительное подкрепление. Если ваша кошка начала ходить в лоток, то давайте ей за это награду. Также обязательно хвалите её, чтобы питомец понял, что всё делает правильно.