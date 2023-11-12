Наука и технологии
18:45, 12 ноября 2023
1 мин.

Вот как понять, безопасно ли пользоваться банкоматом

При снятии наличных в банкоматах важно быть особенно внимательным. Вот на что вам нужно обращать внимание при пользовании банкоматом, чтобы все операции с деньгами проходили максимально безопасно.

ATM Marketplace

ATM Marketplace

Местоположение банкомата. Те устройства, которые находятся в отдалённом и малопосещаемом месте, могут быть более уязвимы к мошенничеству или взлому.

Состояние банкомата. Обращайте внимание на странные детали: царапины, особенности покраски, выступающие провода и пр. Легитимный банкомат должен находиться в хорошем состоянии и не иметь видимых повреждений.

Dragana\_Gordiс

Dragana_Gordiс

Клавиатура банкомата. Слишком большая клавиатура или та, что немного смещена от центра, должна вас насторожить. Подобные банкоматы могут иметь дополнительную клавиатуру для перехвата PIN-кода.

Незакреплённые детали. Проверьте, чтобы кардридер и другие выступающие элементы были надёжно закреплены.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2204908
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.