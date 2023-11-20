Вот как понять, счастлива ли ваша кошка

Если вы заметили, что кошка при вашей попытке к ней приблизиться прижимает к телу конечности и хвост, шипит, мяукает, то лучше оставьте её в покое. На то, что питомец расстроен, указывают опрокидывание мисок с едой и водой, попытки убежать, частое мяуканье, хождение взад и вперёд, частое трение о предметы.

В ходе одного исследования учёные также обнаружили, что направление головы кошки связано с эмоциями, которые она испытывает. Так, взгляд или поворот головы влево говорил о том, что животное напугано, взгляд или поворот головы вправо указывал на расслабленность.