Вот почему кошки так любят коробки
Многие кошки любят подолгу сидеть в различных коробках. Но почему эти предметы так их притягивают?
Fleepik
Укрытие и безопасность. У кошек в крови - инстинкт поиска укрытия, безопасного места. Коробки для этого хорошо подходят. Подобная особенность этих животных доказана и научно. Голландские учёные выяснили в ходе одного эксперимента, что те кошки, которые могли после попадания в приют укрыться в коробках, адаптировались к новому месту намного быстрее.
Тепло и комфорт. Обычно коробки делают из гофрированного картона. Этот материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Для кошек же важно поддерживать температуру своего тела всегда в пределах от 38 до 39 градусов Цельсия. Коробка позволяет это делать.
Игра и исследование окружающего мира. Кошки часто воспринимают коробку как место для уединения и отдыха. Также они могут использовать её для игр: например, могут в ней прятаться, атаковать из неё «врагов».