Впервые клонирована первая макака-резус

Исследование проходит долгий и сложный путь клонирования млекопитающих, самым известным примером которого является овечка Долли. Перепрограммировав клетки другой макаки-резус, исследователи создали клонированные эмбрионы и имплантировали их суррогатным матерям. Два года спустя макака РеТро стала первым успешным результатом, породив надежды на ускорение медицинских исследований.

Доктор Фалонг Лу, ведущий исследователь, празднует этот прорыв, но Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) выражает серьезные сомнения. Они ставят под сомнение немедленную пользу для пациентов и подчеркивают огромные страдания животных, ведь для одного рождения живого ребенка было использовано 113 эмбрионов. Профессор Робин Ловелл-Бэдж, сторонник этичных исследований на животных, также выразил обеспокоенность большим количеством необходимых эмбрионов и ограниченностью данных, полученных только при одном рождении.

Исследовательская группа стремится теперь усовершенствовать процесс и сократить число животных, участвующих в исследовании, одновременно ориентируясь на этические нормы и принимая во внимание опасения по поводу страданий животных.