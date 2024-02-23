Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 21:00
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Впервые за семь лет на Солнце зафиксировали две мощные вспышки подряд

22 февраля 2024 года на Солнце произошло два подряд взрыва высшего класса X. Это первое подобное событие за семь лет, пишет РИА Новости, и оно знаменует собой потенциально опасный период повышенной солнечной активности.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Первая вспышка была зарегистрирована 22 февраля в 02:17 по московскому времени. Вторая, более мощная, произошла между 9 и 10 утра и продолжала развиваться до полудня. Плазменные облака, выброшенные в результате этих взрывов, прошли мимо Земли, но на довольно близком расстоянии.

Последний раз два взрыва класса X подряд наблюдались в сентябре 2017 года, как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН профессор Сергей Богачев.

Такие события происходят исключительно редко, так как каждый такой взрыв истощает запасы энергии Солнца, и требуется значительное время для ее восстановления.

Ученые прогнозируют, что пик активности Солнца может наступить уже в середине 2024 года, хотя по другим прогнозам он может сдвинуться на 2025-й.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных.

Автор:Армен Зангиев
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