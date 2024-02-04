VR-шлем Apple Vision Pro разобрали: как выглядит устройство за $ 3500 изнутри
iFixit
Этот разбор также дает ответы на некоторые вопросы о том, что делает Vision Pro таким тяжелым и какие детали могут быть дорогостоящими для замены.
Отсоединение разъемов Buff Lightning для кабеля аккумулятора и ремешка — относительно простой процесс, для которого потребуется только инструмент для извлечения SIM-карты. После этого разборка довольно стандартна для устройств Apple и включает в себя использование тепловой пушки, инструментов для отжима, винтов, кронштейнов и разъемов.
Разборка также проливает свет на функцию EyeSight, которая отображает визуализированную версию глаз пользователя на внешнем дисплее. Фильтр использует линзы и пленку для создания 3D-эффекта, так что зрители со стороны могут видеть правильное изображение с их точки зрения.
В Twitter Кайл Виенс показал также, как выглядит Vision Pro и его экран без внешних слоев. Сняв эти слои, можно увидеть камеры и датчики, установленные на внешней стороне Vision Pro. iFixit заявил, что в ближайшее время появится больше информации, так что это только первый взгляд на устройство.