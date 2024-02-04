Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 19:30
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VR-шлем Apple Vision Pro разобрали: как выглядит устройство за $ 3500 изнутри

За прошедшую неделю мы уже узнали несколько интересных подробностей об устройстве Apple Vision Pro, например, что оно оснащено двумя разными разъемами Lightning. Однако благодаря первому видео разборки, опубликованному iFixit, мы можем увидеть гораздо больше деталей устройства.
iFixit

iFixit

Этот разбор также дает ответы на некоторые вопросы о том, что делает Vision Pro таким тяжелым и какие детали могут быть дорогостоящими для замены.

Отсоединение разъемов Buff Lightning для кабеля аккумулятора и ремешка — относительно простой процесс, для которого потребуется только инструмент для извлечения SIM-карты. После этого разборка довольно стандартна для устройств Apple и включает в себя использование тепловой пушки, инструментов для отжима, винтов, кронштейнов и разъемов.

iFixit

iFixit

Разборка также проливает свет на функцию EyeSight, которая отображает визуализированную версию глаз пользователя на внешнем дисплее. Фильтр использует линзы и пленку для создания 3D-эффекта, так что зрители со стороны могут видеть правильное изображение с их точки зрения.

В Twitter Кайл Виенс показал также, как выглядит Vision Pro и его экран без внешних слоев. Сняв эти слои, можно увидеть камеры и датчики, установленные на внешней стороне Vision Pro. iFixit заявил, что в ближайшее время появится больше информации, так что это только первый взгляд на устройство.

Автор:Армен Зангиев
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