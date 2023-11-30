Наука и технологии
07:30, 30 ноября 2023
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Встроенный в Windows ИИ Copilot начнет работать на новейшем GPT-4 Turbo

Microsoft готовит значительное обновление для своего виртуального помощника Copilot, встроенного в операционную систему Windows 11 и другие сервисы компании.

SamMobile

SamMobile

Согласно последним новостям, Copilot вскоре будет работать на базе усовершенствованной модели искусственного интеллекта — GPT-4 Turbo от OpenAI.

Михаил Парахин, генеральный директор по рекламе и веб-сервисам в редмондской корпорации, поделился, что в настоящее время проходят внутренние тесты GPT-4 Turbo — последней версии модели OpenAI, которая является улучшенной версией GPT-4.

Он отметил, что перед публичным запуском необходимо устранить некоторые «мелкие недочеты».

Сообщается, что GPT-4 Turbo предложит ряд улучшений по сравнению с предшественником. Одно из ключевых преимуществ — обновленная база знаний, дающая доступ к информации до апреля 2023 года.

Кроме того, модель может обрабатывать контекст до 128 000 символов, что эквивалентно примерно 300 страницам текста, позволяя пользователям формулировать более длинные запросы.

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