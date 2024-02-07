Всё в семью: Samsung и TSMC будут производить 2-нм чипы только в своих странах

TSMC и Samsung продолжат развивать свои американские заводы в Аризоне и Техасе, как и в других странах, но 2-нм чипы будут производиться только на Тайване и в Южной Корее соответственно.

В одном из пригородов Сеула Samsung построит новейший производственный «мегакластер» на 13 заводов и с тремя исследовательскими центрами; и всё это ради производства только 2-нм чипов. Компания вложит в этот проект $371 млрд к 2047 году.

TSMC, главный поставщик чипов Apple, тоже начнёт строить заводы для производства 2-нм чипов уже в ближайшее время, и также только в пределах Тайваня: в Гаосюне и Синьчжу на Тайване, а также в Тайчжуне.

Как сообщается, обе компании столкнулись с проблемами с производством чипсетов в других странах, которые замедлили их работу. Например, оба технологических гиганта испытывают нехватку кадров, а местные профсоюзы препятствуют в привлечении специалистов из родных стран. Существуют также субсидии из США и других стран, где выплаты были медленными, что усугубляло общую задержку в производственном процессе.