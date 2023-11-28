Всю информацию об «убийце ChatGPT» от Илона Маска собрали в одном месте

Этот проект, разработанный стартапом xAI, обещает быть более кастомизированным и саркастичным, чем его аналоги, и уже превосходит ChatGPT по некоторым показателям.

Grok, названный в честь персонажа из научно-фантастического романа Роберта Хайнлайна, обучался на данных социальных сетей и обладает «бунтарской жилкой».

Таким образом Маск отразил свое увлечение научной фантастикой, где роботы-помощники имели своеобразный характер. Grok обучался на кластере из десятков тысяч GPU и использовал около 63.2 млрд параметров, что в два раза больше, чем у GPT 3.5.

Одним из преимуществ Grok является его способность получать информацию, опубликованную в X, в отличие от конкурирующих ботов, которые часто ограничены в данных для обучения.

Однако это также увеличивает риски предвзятости и галлюцинаций из-за большого количества дезинформации в соцсетях.

Сообщается, что Grok в ближайшее время станет доступен подписчикам тарифа Premium+. Компания уже интегрирует бота в веб-версию приложения, и подписчикам будет предложено обновление для доступа к нему.