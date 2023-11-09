Наука и технологии
15:45, 09 ноября 2023
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ВТБ представил первого в России виртуального консультанта Тамару

Банк ВТБ на форуме Finopolis-2023 показал первый в России 3D-аватар цифрового банковского помощника Тамару.

ВТБ

ВТБ

Аватар создан нейросетью, которая в процессе генерации совместила потерты 50 женщин, внесших существенный вклад в развитие IT. При этом голос, мимика и речь цифрового помощника синхронизированы в режиме реального времени.

В ходе форума пользователи могли задать аватару вопрос, Тамара отвечала, подключая функции финансового чат-бота.

«Тамара — это синергия навыка финансового помощника, прорыва в области визуализации, а также возможностей голосового общения в режиме реального времени. В будущем банковские помощники будут становиться всё более умными и нативными с точки зрения контакта с клиентом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая всё более продвинутых цифровых помощников», — рассказал в ходе выступления заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

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