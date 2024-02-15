ВВС США вернут звания прапорщиков, но только для IT-специалистов

Прапорщик, или warrant officer (уорент-офицер) — технический специалист, который стоит выше рядового состава, но ниже офицеров полного состава, и служит в армии, морской пехоте, ВМС и береговой охране. ВВС отказались от этой категории званий в 1992 году.

Теперь решением министра ВВС США Фрэнка Кендалла, звание прапорщика вернётся в рамках нового направления кибербезопасности ВВС на фоне угроз, «возникающих со стороны Китая и России». Озвучил решение командования начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

«Мы знаем, что есть люди, которые хотят служить. Они просто хотят писать код для своей страны. Они хотят быть специалистами по сетевым атакам и заниматься этим делом. Мы ожидаем, что разработка программы подготовки прапорщиков для этой узкой области карьеры будет способствовать привлечению и удержанию этих талантов», — заявил Олвин во время презентации на ежегодном симпозиуме Ассоциации ВВС США по военным действиям.