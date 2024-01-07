Вы не знаете про XREAL, а она одержала победу над Microsoft в сфере AR-очков

AR-очки XREAL выглядят почти как обычные очки, даже с возможностью выбора диоптрий. Они работают как внешний монитор, расширяя или дублируя дисплей ПК с Windows или телефона с Android.

Компания XREAL объявила на выставке CES 2024, что теперь ей принадлежит большая часть рынка AR-очков. На сегодняшний день компания поставила 350 000 AR-очков, включая модели XREAL Air и XREAL Air Pro.

Проблемы Microsoft с HoloLens и гибель платформы Windows Mixed Reality оставили пустоту на потребительском рынке AR, поэтому XREAL использует эту возможность, чтобы расширить свое влияние на индустрию. При этом, начиная с 300 долларов, очки XREAL значительно дешевле HoloLens и Vision Pro от Apple.