Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль
Потерянная во время недавнего выхода в открытый космос сумка с инструментами NASA была вновь замечена на орбите Земли. Снятая астрофотографами из Аньяско (Пуэрто-Рико), сумка с инструментами сияет так же ярко, как звезда 6-й величины.
NASA
Судя по последним наблюдениям, разрыв между сумкой и МКС постепенно увеличивается. Астрономы также заявили о небольшом смещении траектории полета на восток.
У любителей астрономии, вооружившихся биноклями, есть уникальная возможность наблюдать этот новый космический объект, но учитывайте, что сумка летит впереди МКС. По прогнозам, мешок с инструментами пробудет на орбите еще несколько месяцев и войдет в атмосферу в период с марта по июль 2024 года, завершив свое небесное представление.
Это астральное рандеву - не первый казус NASA с космическим инструментом, подобное уже происходило в начале этого века.