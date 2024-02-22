Выручка центров обработки данных Nvidia выросла на 409%

Основные моменты:

Прибыль на акцию: $5,16 скорректированная против $4,64 ожидаемой.

Выручка: $22,10 млрд против ожидаемых $20,62 млрд.

Выручка центров обработки данных: рост на 409% до $18,40 млрд. Теперь это крупнейший сегмент Nvidia.

Выручка от игрового сегмента: 56% до $2,87 млрд.

ИИ-ускорители Nvidia «Hopper», такие как H100, пользуются большим спросом у облачных провайдеров и других компаний, использующих генеративный ИИ — быстро развивающуюся область, которая находит применение в таких областях, как открытие и разработка лекарств. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг считает, что в 2025 году и далее рост будет продолжаться благодаря ИИ и «общеотраслевому переходу от центральных процессоров к ускорителям, которые производит Nvidia».