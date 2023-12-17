Взлетит или нет? в США решили субсидировать экологически чистое авиационное топливо

План предлагает налоговые льготы в размере до 1,75 доллара за галлон для авиационного топлива, выбросы которого вдвое меньше, чем у альтернативных видов топлива на основе нефти.

Хотя защитники окружающей среды высказывают сомнения, ссылаясь на опасения по поводу потенциальных субсидий для производства топлива, требующего больших площадей, чиновники утверждают, что процесс оценки был тщательным. Научная модель, определяющая климатическую безвредность, будет обновлена с учетом влияния на выбросы преобразования пахотных земель.