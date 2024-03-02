Взломщики казино переключились на больницы

Атака, начавшаяся более недели назад, привела к сбоям в ключевых системах, используемых медицинскими учреждениями для обработки платежей, электронных рецептов и страховых заявлений. Эти сбои стали критически важной точкой, затрудняющей повседневную работу медицинских учреждений. Компания Change Healthcare, выступающая в роли посредника между поставщиками услуг и страховыми компаниями, является важным компонентом процесса выставления счетов за медицинские услуги и обработки заявлений.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Change Healthcare впервые обнаружила подозрительную активность 21 февраля 2024 года. По прогнозам UnitedHealth, перебои в работе могут продлиться несколько недель, пока они будут работать над восстановлением систем и функциональности. Чтобы смягчить непосредственные финансовые проблемы пострадавших поставщиков услуг, компания создает программу кредитования.

Blackcat, известная группа, занимающаяся распространением вымогательского ПО, брала на себя ответственность за взломы казино MGM, Reddit и других компаний в прошлом году. Агентства по кибербезопасности, включая CISA и ФБР, выпустили совместное предупреждение, в котором подчеркивается, что в последнее время Blackcat нацелилась на сектор здравоохранения.