Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 22:30
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WaveAerospace представила гибридный дрон с реактивной тягой

WaveAerospace представила Huntress II Turbojet — дрон, сочетающий в себе маневренность мультикоптера со скоростью реактивной тяги. Этот гибридный дрон предназначен для работы в суровых условиях, включая экстремальные погодные условия и миссии за пределами прямой видимости (BVLOS).
Wave

Wave

Huntress II Turbojet — это большой квадрокоптер с мощным турбореактивным двигателем в основе. Такое сочетание позволяет дрону развивать скорость до 480 км/ч и поддерживать до двух часов полета. Он также может нести полезную нагрузку до 165 кг.

Одной из особенностей Huntress II Turbojet является его способность работать практически в любых погодных условиях. Беспилотник может выдерживать ветер скоростью до 117 км/ч и температуру от -34 до 54 градусов Цельсия. Это делает его ценным активом как для военных, так и для гражданских применений.

WaveAerospace уже открыл предзаказы на свое устройство, поставки начнутся в конце этого года. Компания также планирует сотрудничать с другими компаниями для разработки дополнительных приложений для этого дрона.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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