WaveAerospace представила гибридный дрон с реактивной тягой

Huntress II Turbojet — это большой квадрокоптер с мощным турбореактивным двигателем в основе. Такое сочетание позволяет дрону развивать скорость до 480 км/ч и поддерживать до двух часов полета. Он также может нести полезную нагрузку до 165 кг.

Одной из особенностей Huntress II Turbojet является его способность работать практически в любых погодных условиях. Беспилотник может выдерживать ветер скоростью до 117 км/ч и температуру от -34 до 54 градусов Цельсия. Это делает его ценным активом как для военных, так и для гражданских применений.

WaveAerospace уже открыл предзаказы на свое устройство, поставки начнутся в конце этого года. Компания также планирует сотрудничать с другими компаниями для разработки дополнительных приложений для этого дрона.