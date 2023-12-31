Wi-Fi 7 привнесет по-настоящему надежные соединения благодаря «многоканальным операциям»

Считайте, что MLO — это абсолютная многозадачность, распределяющая поток данных по нескольким каналам, даже в разных частотных диапазонах, таких как недавно появившиеся 6 ГГц. Это дает два основных преимущества:

Устойчивость: если один канал перегружен или зашумлен, ваши данные плавно переходят на другой, обеспечивая плавное и бесперебойное соединение.

Скорость: распределяя данные по нескольким каналам, MLO эффективно удваивает или утраивает скорость передачи, сокращая задержки и буферизацию.

Несмотря на то что MLO занимает центральное место, Wi-Fi 7 может похвастаться и другими усовершенствованиями: более широкие каналы (до 320 МГц) позволяют передавать больше данных одновременно, что повышает общую пропускную способность и «пробивание», когда Wi-Fi 7 ловко обходит существующие помехи в диапазоне 6 ГГц, максимально увеличивая доступную полосу пропускания.

Wi-Fi 7 может стать переломным моментом, обеспечивая непоколебимую надежность и молниеносную скорость благодаря MLO и другим инновациям.