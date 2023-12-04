Наука и технологии
18:45, 04 декабря 2023
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Xiaomi добавила поддержку Wi-Fi 7 в роутерах с помощью обычного обновления прошивки

Xiaomi сделала значительный шаг вперед в области беспроводной связи, выпустив обновление прошивки, которое добавляет поддержку Wi-Fi 7 в роутеры компании.

Xiaomi

Xiaomi

На данный момент обновление появилось для моделей Xiaomi Gigabit Router и Xiaomi Router AX7000.

Апдейт под номером 1.1.6 включает в себя ряд передовых функций, таких как многоканальное одновременное соединение (MLO) и Multi-RU, которые значительно улучшают производительность и пользовательский опыт устройств, поддерживающих Wi-Fi 7.

Эти функции позволяют устройствам подключаться к нескольким частотным диапазонам Wi-Fi одновременно, обеспечивая более высокую скорость соединения и улучшенную стабильность.

Xiaomi объявила, что ее роутеры уже прошли сертификацию Wi-Fi 7, и планируется, что до 30 декабря все пользователи смогут обновить свои устройства.

Обновления доступны через приложение Mi Home, где пользователи могут вручную проверить наличие обновлений или включить автоматическое обновление.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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