Xiaomi представит смартфон Redmi K70 и часы Redmi Watch 4 одновременно — 29 ноября
Из пресс-релиза Xiaomi стало известно, что 29 ноября компания представит новинки: смартфон Redmi K70 и часы Redmi Watch 4.
ITHome
При этом в сети появились свежие подробности о Redmi Watch 4. Часы получат стильный дизайн с прямоугольным циферблатом и вращающейся коронкой справа. Покупателям будет предложен выбор из различных материалов для ремешка, таких как кожа, силикон, и текстиль.
В плане функциональности ожидается поддержка множества параметров здоровья и режимов физической активности.
В сравнении с предыдущей моделью, Redmi Watch 4 может похвастаться 1.75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 × 450 пикселей, обеспечивая высокую четкость изображения.
Устройство поддерживает 341 PPI, 60 Гц частоту обновления и яркость 600 нит, а также предлагает более 200 стильных циферблатов.
Ожидается, что Redmi Watch 4 продолжит традиции предыдущих моделей, включая поддержку различных видов спорта, мониторинг сердечного ритма, расхода калорий, продолжительности тренировок и сна, а также функцию определения уровня насыщенности кислородом в крови.
Новинка также будет оборудована многофункциональным NFC и поддержкой бесконтактной оплаты в общественном транспорте в более чем 300 городах по всей стране.