Xiaomi представит смартфон Redmi K70 и часы Redmi Watch 4 одновременно — 29 ноября

При этом в сети появились свежие подробности о Redmi Watch 4. Часы получат стильный дизайн с прямоугольным циферблатом и вращающейся коронкой справа. Покупателям будет предложен выбор из различных материалов для ремешка, таких как кожа, силикон, и текстиль.

В плане функциональности ожидается поддержка множества параметров здоровья и режимов физической активности.

В сравнении с предыдущей моделью, Redmi Watch 4 может похвастаться 1.75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 × 450 пикселей, обеспечивая высокую четкость изображения.

Устройство поддерживает 341 PPI, 60 Гц частоту обновления и яркость 600 нит, а также предлагает более 200 стильных циферблатов.

Ожидается, что Redmi Watch 4 продолжит традиции предыдущих моделей, включая поддержку различных видов спорта, мониторинг сердечного ритма, расхода калорий, продолжительности тренировок и сна, а также функцию определения уровня насыщенности кислородом в крови.

Новинка также будет оборудована многофункциональным NFC и поддержкой бесконтактной оплаты в общественном транспорте в более чем 300 городах по всей стране.