Xiaomi рассказала о характеристиках и материалах корпуса смарт-часов Redmi Watch 4

Новинка обещает стать значительным шагом вперед в линейке умных часов бренда. Устройство, анонс которого запланировано уже на 29 ноября 2023 года, выделяется своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном.

Одной из ключевых особенностей Redmi Watch 4 станет металлический корпус, который впервые используется в умных часах под брендом Redmi.