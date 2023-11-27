Наука и технологии
03:45, 27 ноября 2023
1 мин.

Xiaomi рассказала о характеристиках и материалах корпуса смарт-часов Redmi Watch 4

Xiaomi поделилась новыми деталями о своих предстоящих смарт-часах — Redmi Watch 4.

Weibo

Weibo

Новинка обещает стать значительным шагом вперед в линейке умных часов бренда. Устройство, анонс которого запланировано уже на 29 ноября 2023 года, выделяется своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном.

Одной из ключевых особенностей Redmi Watch 4 станет металлический корпус, который впервые используется в умных часах под брендом Redmi.

Weibo

Weibo

Это придает девайсу премиальный вид и ощущение. Часы оснащены 1.97-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем, который обеспечивает высокую пиковую яркость в 600 нит, обещая четкое изображение даже при ярком солнечном свете.

Кроме того, Xiaomi подчеркивает энергоэффективность и долгое время автономной работы часов, что делает их идеальным спутником для активного образа жизни. Redmi Watch 4 также будут оснащены продвинутым фотоэлектрическим датчиком вращения.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::f5a4e491-c064-4a89-806e-4f3efb65ffa7
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.