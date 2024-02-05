Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 14:15
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Xiaomi выпустила MagSafe-повербанк с поддержкой новейшей технологии Qi2

Xiaomi вновь радует своих поклонников инновационными решениями, на этот раз представив на рынок новый аксессуар — Xiaomi Magnetic Power Bank 2.
Gizmochina

Gizmochina

Этот магнитный повербанк, поддерживающий технологию беспроводной зарядки нового поколения — Qi2 — уже доступен для покупки в Китае.

Повербанк обладает емкостью 6000 мАч и отличается стильным дизайном с кожаной отделкой, предлагая пользователям выбор между двумя цветами: Porcelain White и Clear Sky Blue.

Габариты новинки составляют 104.8 x 68 x 15.1 мм. Xiaomi Magnetic Power Bank 2 способен обеспечить до 15 Вт беспроводной зарядки для устройств, совместимых с Qi2, включая последние модели iPhone — от iPhone 13 до iPhone 15.

Кроме того, повербанк оснащен одним портом USB Type-C, поддерживающим выходную мощность 18 Вт и входную мощность до ~ 20 Вт.

На данный момент Xiaomi Magnetic Power Bank 2 будет особенно актуален для пользователей iPhone, в то время как о сроках внедрения технологии Qi2 производителями Android-устройств информации пока нет.

Автор:Булат Кармак
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