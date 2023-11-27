Xiaomi выпустит роутер с поддержкой Wi-Fi 7 уже до конца 2023 года

Три модели – Xiaomi WanGiga Router, Xiaomi Router BE7000 и Xiaomi Router BE6500 Pro – уже прошли официальную сертификацию Wi-Fi 7, что гарантирует значительное улучшение в скорости и качестве беспроводной связи в роутерах бренда.

Отметим, что Wi-Fi 7 не просто увеличивает скорость передачи данных, но и предлагает улучшенное качество соединения с меньшей задержкой и повышенной устойчивостью к помехам.

Xiaomi также подчеркнула, что новая технология будет способствовать улучшению энергоэффективности устройств, что важно для устройств с батарейным питанием.

Ожидается, что новые роутеры Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 7 будут доступны к концу 2023 года, что делает компанию одним из первопроходцев в внедрении данной технологии.