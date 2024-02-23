Ядерные осадки Хиросимы помогут понять образование Солнечной системы

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, основано на анализе 94 образцов осадков, найденных в Хиросимском заливе. Эти осадки представляют собой стекла, образовавшиеся в результате быстрого испарения материалов бомбы и последующей конденсации в ядерном огненном шаре. Анализ показал, что конденсаты формировались при температурах от 3200 до 1000 кельвинов в течение 1,5−5,5 секунд после взрыва. Эти условия очень схожи с теми, что были в протопланетном облаке 4,6 миллиарда лет назад, когда из межзвездной пыли формировались первые твердые тела.

Это исследование не только проливает свет на ранние этапы формирования Солнечной системы, но и имеет важные практические приложения. Изучение ядерных осадков может помочь в разработке методов защиты от ядерного оружия и в оценке последствий ядерных аварий.