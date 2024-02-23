Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 20:15
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Ядерные осадки Хиросимы помогут понять образование Солнечной системы

Ученые из Японии и США обнаружили новый тип радиоактивных осадков, оставшихся после взрыва ядерной бомбы над Хиросимой, пишет Лента.ру. Эти осадки, напоминающие первые твердые тела, образовавшиеся в Солнечной системе, дают ценную информацию о процессах, происходивших в протопланетном облаке.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, основано на анализе 94 образцов осадков, найденных в Хиросимском заливе. Эти осадки представляют собой стекла, образовавшиеся в результате быстрого испарения материалов бомбы и последующей конденсации в ядерном огненном шаре. Анализ показал, что конденсаты формировались при температурах от 3200 до 1000 кельвинов в течение 1,5−5,5 секунд после взрыва. Эти условия очень схожи с теми, что были в протопланетном облаке 4,6 миллиарда лет назад, когда из межзвездной пыли формировались первые твердые тела.

Это исследование не только проливает свет на ранние этапы формирования Солнечной системы, но и имеет важные практические приложения. Изучение ядерных осадков может помочь в разработке методов защиты от ядерного оружия и в оценке последствий ядерных аварий.

Автор:Армен Зангиев
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