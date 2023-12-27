«Яндекс» полностью откажется от российского филиала и станет нидерландской компанией

Yandex NV решила целиком продать российский бизнес, уточняет Reuters, развивая другие проекты на международном уровне. Изначально сделку планировалось закрыть в декабре этого года, но прогнозы были пересмотрены, теперь руководство метить на первый квартал 2024 года.

Реструктуризация направлена на то, чтобы обойти санкции и обеспечить доступ к западным рынкам для некоторых предприятий «Яндекса» в условиях «геополитической напряженности». Компания планирует продать свои основные российские компании, приносящие доход, в том числе поисковые сервисы и сервисы такси, чтобы вернуть средства акционеров. В дальнейшем «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии четырех международных направлений бизнеса.

«Яндекс» отказался комментировать текущий статус процесса реструктуризации.