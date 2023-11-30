Яндекс в два раза увеличит число роботов-доставщиков уже в 2024 году
Яндекс объявил об амбициозных планах удвоить свой флот роботов-доставщиков с 130 до 260 к 2024 году.
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Это значительное расширение флота открывает новые горизонты для доставки на «последней миле», обеспечивая доставку товаров на расстояние до 2 км до конечного потребителя.
Кроме того, компания планирует предлагать этих роботов в аренду другим организациям, используя сервисную модель.
Вместе с тем Яндекс активно сотрудничает с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания для внедрения роботов в их процессы доставки.
Отмечается, что около 15 роботов-доставщиков способны обеспечить доставку еды и продуктов в жилом районе с населением в 5 тыс человек. Перспективные заказчики включают в себя отели, магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.
Напомним, что с момента запуска в 2019 году, роботы-доставщики Яндекса преодолели 600 тыс км и доставили 300 тыс заказов.
Они работают в различных городах, включая Москву, Иннополис, курорты Роза Хутор и Красная Поляна, а также город Мурино в Ленинградской области.