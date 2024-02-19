Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 03:45
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Япония добилась успеха в запуске ракеты H3 со второй попытки

Второй испытательный полет новой флагманской японской ракеты H3 завершился наконец успешно: она достигла орбиты и вывела на нее два спутника наблюдения. Этот успех пришел после неудачного дебютного запуска в прошлом году и придал столь необходимый импульс космической программе страны.
Ferra

Ferra

Ракета-носитель H3 стартовала с космодрома Танэгасима в субботу, через два дня после того, как из-за непогоды первая попытка была отложена. Он взлетел безупречно, достигнув целевой высоты в 670 километров и выпустив полезную нагрузку, как и планировалось. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA выразило огромное облегчение и назвало запуск «первым большим шагом» на пути к обеспечению независимого доступа в космос и конкуренции на мировом рынке спутниковых запусков.

Эта победа последовала за целым рядом недавних триумфов японских космических амбиций, включая историческую посадку космического аппарата SLIM на Луну в прошлом месяце. Однако она также несет в себе груз искупления после дебютной неудачи H3 в марте прошлого года, когда отказал двигатель второй ступени.

Автор:Армен Зангиев
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