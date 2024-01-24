Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 14:15
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Японские ученые создали паучий шелк с помощью искусственной железы

Ученые из Центра устойчивых ресурсов RIKEN и Кластера новаторских исследований RIKEN в Японии воспроизвели сложную молекулярную структуру паучьего шелка с использованием искусственной железы.
Ferra.ru

Ferra.ru

Для создания искусственной шелковой железы ученые применили уникальный подход, имитируя сложные физические и химические процессы, происходящие у пауков. Этот прорыв может решить трудности масштабируемого производства искусственного паучьего шелка, предоставляя экологически чистую альтернативу.

Искусственная железа, представляющая собой прямоугольную коробку с каналами, прошла тщательные испытания и ошибки, прежде чем создать среду, способствующую сложным процессам. Применение отрицательного давления, а не силы, для протягивания раствора спидроина через микрофлюидную систему позволило получить шелковые волокна с выровненными бета-листами, максимально приближенные к натуральному шелку.

Этот научный прорыв может перевернуть отрасли промышленности, предоставив экологически безопасную альтернативу текстильному производству. Возможность масштабирования производства искусственного паучьего шелка может решить проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду.

Кейджи Нумата, ведущий исследователь, подчеркнул необходимость масштабирования производственной методологии для реального влияния. Команда планирует оценить качество искусственного паучьего шелка по различным параметрам и внести дополнительные усовершенствования для непрерывного и эффективного производства.

Riken

Riken

Автор:Булат Кармак
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