Японский луноход возобновил работу после посадки вверх ногами

После начала работы, SLIM использовал свою многодиапазонную спектральную камеру для получения изображений скальных образований, в том числе ранее запечатленного «игрушечного пуделя». Миссия продолжит изучение лунной поверхности в соответствии с планом. SLIM будет проводить научные исследования вместе с аппаратом LEV-2 размером с бейсбольный мяч. Последний будет передавать данные через зонд LEV-1, оснащенный двумя камерами, обеспечивая прогресс миссии, несмотря на первоначальные трудности.

После посадки, столкнувшись с проблемами выработки энергии, JAXA запустило на поверхность Луны два зонда. Зонд Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2) сделал снимок SLIM, показав его перевернутое положение с панелями, направленными в сторону от Солнца, из-за неисправности главного двигателя.