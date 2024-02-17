Японский производитель микросхем Renesas купил американскую фирму за $5,9 млрд

Renesas намерена интегрировать программное обеспечение Altium для проектирования со своим опытом в области микросхем. Такая вертикальная интеграция потенциально может привести к ускорению инноваций и сокращению времени выхода на рынок для клиентов.

Японское правительство активно стремится к самодостаточности в таких критически важных технологиях, как полупроводники. Данное приобретение соответствует этой цели, укрепляя позиции Renesas в экосистеме проектирования микросхем.

В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка средств проектирования электронных устройств, обусловленный такими тенденциями, как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI). Приобретая компанию Altium, Renesas получает возможность воспользоваться преимуществами этого роста.