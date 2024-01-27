Японцы создали биогибридного робота, работающего на живой мышечной ткани

Исследователи под руководством Шоджи Такеучи сконструировали робота с гибким скелетом из силиконовой резины и прикрепили к каждой ноге выращенную в лаборатории скелетную мышечную ткань. Посылая электрические сигналы через мышечную ткань, они смогли вызвать сокращения, которые имитировали движения человеческих мышц.

Первоначальная скорость ходьбы робота была невысокой: за минуту он проходил всего 5,4 миллиметра. Однако Такеучи выразил оптимизм по поводу того, что будущие итерации смогут достичь значительно большей скорости за счет интеграции электродов непосредственно в конструкцию робота.

Исследователи также продемонстрировали способность робота резко поворачиваться — важнейший навык для навигации в среде с препятствиями. Многократно воздействуя на одну ногу, в то время как другая служила якорем, они смогли совершить поворот на 90 градусов более чем за минуту.

Несмотря на то, что биогибридный робот находится на ранней стадии разработки, его способность ходить, поворачиваться и, возможно, выполнять более сложные движения открывает огромные перспективы для будущих робототехнических приложений.