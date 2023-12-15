Наука и технологии
15:45, 15 декабря 2023
1 мин.

YouTube-блогеры засняли скорость света на камеру

YouTube-канал Slow Mo Guys взялся за несбыточную задачу – запечатлеть на видео свет, двигающийся со скоростью 300 000 километров в секунду.

Хайтек

Хайтек

Для этого им пришлось обратиться к передовой технике из Калифорнийского технологического института.

Используя камеру, способную делать удивительные 10 трлн кадров в секунду, блогеры смогли заснять световые лучи, преодолевающие расстояние по длине бутылки за невероятные 2000 пикосекунд.

Это стало возможным благодаря тщательно настроенной технике и высокой частоте съемки, сравнимой с камерой из Калтеха, которая опережает их обычную технику в 20 млн раз.

Результат оказался впечатляющим: блогеры смогли детально рассмотреть движущийся свет и визуализировать его на видео, подчеркивая возможности передовых технологий в области съемки.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.