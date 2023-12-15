YouTube-блогеры засняли скорость света на камеру
YouTube-канал Slow Mo Guys взялся за несбыточную задачу – запечатлеть на видео свет, двигающийся со скоростью 300 000 километров в секунду.
Хайтек
Для этого им пришлось обратиться к передовой технике из Калифорнийского технологического института.
Используя камеру, способную делать удивительные 10 трлн кадров в секунду, блогеры смогли заснять световые лучи, преодолевающие расстояние по длине бутылки за невероятные 2000 пикосекунд.
Это стало возможным благодаря тщательно настроенной технике и высокой частоте съемки, сравнимой с камерой из Калтеха, которая опережает их обычную технику в 20 млн раз.
Результат оказался впечатляющим: блогеры смогли детально рассмотреть движущийся свет и визуализировать его на видео, подчеркивая возможности передовых технологий в области съемки.