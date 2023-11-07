YouTube начнёт показывать случайные видео

Платформа экспериментирует с таинственной кнопкой в своем приложении, которая позволяет зрителям смотреть случайные видео из раздела Shorts, основываясь на их предпочтениях и истории просмотров.

Новая функция, обнаруженная в приложении YouTube для Android, предлагает пользователям спонтанный способ обнаружения контента.

Нажатие на кнопку воспроизведения в правом нижнем углу экрана открывает случайные короткие видеоролики, что может быть особенно полезно, когда вы не знаете, что посмотреть дальше.

Пока что неизвестно, как именно YouTube выбирает видео для воспроизведения, но предполагается, что алгоритмы платформы будут учитывать историю просмотров пользователя, подписки и понравившиеся видео.

Нововведение пока доступно лишь ограниченному числу пользователей и не является частью официальных экспериментов YouTube, которые обычно анонсируются на специальной странице поддержки.