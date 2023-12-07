Наука и технологии
11:15, 07 декабря 2023
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YouTube в России может начать хуже работать без вмешательства правительства. Во всем виновата Google

Качество видеоконтента сервисов Google, включая YouTube, может снизиться в России в 2024 году из-за износа и сокращения количества Google Global кэш-серверов в стране.

Ferra.ru

Ferra.ru

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), сообщил на Пиринговом форуме MSK-IX, что Google уже год не поставляет необходимое оборудование в Россию.

Это оборудование позволяло контенту YouTube распространяться не из Европы или Москвы, а напрямую в регионах.

Стоит отметить, что особенно это скажется на коротких роликах Shorts, которые должны загружаться быстро и в хорошем качестве. Сначала качество YouTube ухудшится в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург, увеличивая нагрузку на магистральные сети.

По оценке ComNews Research, к концу 2023 года количество кэширующих серверов GGC сократится примерно до 450 единиц с 700, действовавших в начале 2022 года.

Колесов также отметил, что на фоне сокращения GGC-серверов могут увеличить аудиторию отечественные сервисы, такие как Rutube и «VK Видео».

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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