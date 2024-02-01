Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 18:45
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За полгода Китай разрешил использование 40 публичных моделей ИИ

Государственное издание КНР Securities Times сообщило, что власти страны в течение 6 месяцев, с августа 2023 года, одобрили 40 моделей ИИ для общественного использования. В этот процесс вовлечены практически все крупные игроки китайского рынка.
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Одобрение проходило в 4 этапа. На прошедшей неделе в рамках 4 транша были одобрены 14 публичных моделей ИИ, таких компаний, как Xiaomi, 4Paradigm, 01.AI.

В первом раунде одобрения участвовали и получили разрешения Alibaba, Baidu и ByteDance. Второй и третий транши были одобрены в ноябре и декабре.

Согласно данным ряда государственных исследовательских институтов Китая, технологические компании Поднебесной запустили 79 больших языковых моделей (LLM). Китайские власти не раскрывают фактическое количество разрешений на использование ИИ, выданных на сегодняшний день.

Автор:Андрей Кадуков
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