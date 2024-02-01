Опубликовано 01 февраля 2024, 18:45
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За полгода Китай разрешил использование 40 публичных моделей ИИ
Государственное издание КНР Securities Times сообщило, что власти страны в течение 6 месяцев, с августа 2023 года, одобрили 40 моделей ИИ для общественного использования. В этот процесс вовлечены практически все крупные игроки китайского рынка.
Ferra.ru
Одобрение проходило в 4 этапа. На прошедшей неделе в рамках 4 транша были одобрены 14 публичных моделей ИИ, таких компаний, как Xiaomi, 4Paradigm, 01.AI.
В первом раунде одобрения участвовали и получили разрешения Alibaba, Baidu и ByteDance. Второй и третий транши были одобрены в ноябре и декабре.
Согласно данным ряда государственных исследовательских институтов Китая, технологические компании Поднебесной запустили 79 больших языковых моделей (LLM). Китайские власти не раскрывают фактическое количество разрешений на использование ИИ, выданных на сегодняшний день.