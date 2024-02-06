Забыли пароль от VR-шлема Apple за $ 3500? Придется идти в магазин

Согласно информации Bloomberg, несмотря на введение правильного пароля, некоторые пользователи все равно оказываются заблокированными — возможно, это связано с ошибкой, касающейся некоторых Vision Pro. Сотрудники Genius Bar от Apple используют специальное устройство Developer Strap за $ 299 для сброса кода, но в некоторых случаях даже они не могут справиться с задачей и приходится менять гарнитуру.

Процесс изменения пароля для устройства может измениться в будущем, так как Apple Vision Pro представляет собой первую итерацию новой категории продуктов.