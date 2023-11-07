Наука и технологии
20:15, 07 ноября 2023
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Зачем кошка закапывает еду около миски

Иногда поведение кошек разгадать трудно. Например, некоторые из них могут закапывать свою еду рядом с миской. Как можно объяснить такой поступок?

Четыре лапы

Четыре лапы

Кошки по натуре - охотники. А после удачной охоты они инстинктивно закапывают остатки еды. Но это не единственное объяснение такого поведения.

Слишком много пищи. Из-за это кошка может начать прятать еду «про запас».

Место рядом с миской или миска грязные. Для кошки бардак или грязь - это большое количество запахов. В таких условиях она есть не захочет и будет рыть возле миски, чтобы избавиться от лишних запахов.

Medvet.ru

Medvet.ru

Испорченная еда. Даже если еда не понравилась питомцу, всё равно он может её попытаться спрятать на всякий случай.

Несколько животных в доме. Кошка может прятать от них свою еду.

Стресс и недомогание. Особенно важно, когда животное уже длительное время не ест, а только пытается закопать свою пищу.

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