Зачем кошка закапывает еду около миски

Кошки по натуре - охотники. А после удачной охоты они инстинктивно закапывают остатки еды. Но это не единственное объяснение такого поведения.

Слишком много пищи. Из-за это кошка может начать прятать еду «про запас».

Место рядом с миской или миска грязные. Для кошки бардак или грязь - это большое количество запахов. В таких условиях она есть не захочет и будет рыть возле миски, чтобы избавиться от лишних запахов.