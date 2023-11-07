Зачем кошка закапывает еду около миски
Иногда поведение кошек разгадать трудно. Например, некоторые из них могут закапывать свою еду рядом с миской. Как можно объяснить такой поступок?
Четыре лапы
Кошки по натуре - охотники. А после удачной охоты они инстинктивно закапывают остатки еды. Но это не единственное объяснение такого поведения.
Слишком много пищи. Из-за это кошка может начать прятать еду «про запас».
Место рядом с миской или миска грязные. Для кошки бардак или грязь - это большое количество запахов. В таких условиях она есть не захочет и будет рыть возле миски, чтобы избавиться от лишних запахов.
Испорченная еда. Даже если еда не понравилась питомцу, всё равно он может её попытаться спрятать на всякий случай.
Несколько животных в доме. Кошка может прятать от них свою еду.
Стресс и недомогание. Особенно важно, когда животное уже длительное время не ест, а только пытается закопать свою пищу.