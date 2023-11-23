Зачем кошкам усы: пять причин

Регуляция температуры тела. Это происходит за счёт того, что усы помогают определять температуру окружающей среды, еды, жидкости.

Выражение эмоционального состояния. У расслабленной и довольной кошки усы обычно направлены вперёд, а у взволнованной или напуганной они прижаты к морде.

Безопасность и защита. При помощи усов кошка может быстро обнаруживать опасности.