Загадочное землетрясение в Марокко нарушило все правила

Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы США (NEIC) раскрыл удивительную модель источника, показав редкое глубокое скольжение на глубине от 15 до 35 километров. Сейсмолог Уильям Йек объясняет, что низкая сейсмическая активность региона оставляет ученых в неведении относительно общих характеристик землетрясений в Атласских горах.

Землетрясение в Аль-Хаузе, сопровождавшееся минимальными афтершоками, создало трудности для точного определения задействованных разломов. Землетрясение, названное в честь наиболее пострадавшей марокканской провинции, вызвало масштабные разрушения и унесло тысячи жизней.

Это открытие было сделано благодаря уникальному сочетанию данных телесейсмических наблюдений и спутниковых данных InSAR, что позволило получить полную картину сейсмического события.