Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 18:00
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Загадочные «обелиски» нашли в микробиоме человека

В наших телах обитает собственная вселенная крошечных организмов, но ученые из Стэнфорда обнаружили совершенно новый класс, скрывающийся у всех на виду: Обелиски. Эти загадочные существа, названные так из-за своей формы, напоминающей стержень, стирают границы между вирусами и вироидами, заставляя исследователей ломать голову над их предназначением.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Разделяя некоторые черты и тех, и других, обелиски обладают структурой РНК вироидов, способной реплицироваться в наших телах, но при этом кодируют уникальные белки, как вирусы. Это открытие, еще не прошедшее рецензирование, открывает совершенно новую главу в нашем понимании микробиома человека.

Обнаруженные примерно в половине образцов из ротовой полости и в 7% образцов из кишечника, обелиски кажутся удивительно распространенными и разнообразными: около 30 000 различных типов были идентифицированы у 400 человек по всему миру. Так почему же мы не видели их раньше? Их уникальная структура просто не вписывается ни в одну из известных категорий.

Но остается большой вопрос: что они делают? Полезны они или вредны? Исследователи предполагают, что они могут взаимодействовать с другими микробами, потенциально помогая или мешая таким бактериям, как Streptococcus sanguinis.

Автор:Армен Зангиев
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