«Замороженный дым» и ИИ: новые датчики чистоты воздуха для дома

В отличие от громоздких устройств, потребляющих много энергии, эти новые датчики сверхлегкие, работают при комнатной температуре и потребляют мало энергии. Изготовленные из «аэрогелей», материалов, известных как «замороженный дым» за их наполненную воздухом структуру, они обладают высокопористой поверхностью, идеально подходящей для улавливания молекул газа.

Но как они определяют виновника? Тщательно сформировав поры аэрогеля, исследователи создали уникальный детектор «отпечатков» формальдегида — распространенного, но опасного загрязнителя воздуха в помещении, связанного с респираторными заболеваниями и даже раком. Алгоритмы машинного обучения позволяют отличить формальдегид от других газов, содержащихся в воздухе, что дает гораздо более четкое представление о качестве воздуха в помещении.

Исследователи предполагают, что технология может быть адаптирована для обнаружения широкого спектра опасных веществ, прокладывая путь к созданию носимых мониторов качества воздуха и приложений для здравоохранения.

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