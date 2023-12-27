Запрет на продажу Apple Watch в США вступил в силу: что дальше будет делать Apple
Apple с сегодняшнего дня не может продавать свои последние модели Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США, поскольку запрет ITC официально вступил в силу. Администрация президента США Джо Байдена решила не накладывать вето на запрет, в результате чего Apple убрала оба устройства со своего сайта и с полок магазинов.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Запрет обусловлен решением ITC, согласно которому Apple нарушила патент на технологию определения насыщенности крови кислородом, принадлежащий компании Masimo. Несмотря на попытки Apple оспорить решение, ITC отклонила апелляцию, оставив вето президента США в качестве последней надежды на вмешательство — надежды, которая угасла.
Запрет касается исключительно магазинов Apple, поэтому покупатели все еще могут приобрести Watch Series 9 или Watch Ultra 2 в таких магазинах, как Best Buy и Target. Apple, оставшись с ограниченными возможностями, может рассмотреть возможность модификации программного обеспечения датчика кислорода крови или, возможно, договориться с компанией Masimo, чтобы решить эту беспрецедентную проблему.