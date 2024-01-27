Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 07:30
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Завезенные в Африку муравьи начали разрушать всю местную экосистему

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, как инвазивный вид муравьев нарушает хрупкий баланс экосистемы Восточной Африки, угрожая выживанию таких легендарных хищников, как львы.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи обнаружили, что появление Pheidole megacephala нарушает мутуалистические отношения между деревьями акации и их местными муравьями, которые защищают деревья от травоядных, поедающих листья, включая слонов, жирафов и других животных.

Однако Pheidole megacephala — прожорливые охотники за насекомыми, уничтожающие колонии муравьев-защитников деревьев. Без своих телохранителей деревья акации становятся все более уязвимыми для слонов, что приводит к сокращению древесного покрова.

Уменьшение количества деревьев имеет серьезные последствия для львов, которые используют деревья в качестве укрытия, преследуя свою добычу — зебр. С уменьшением укрытия львам становится сложнее успешно охотиться и ловить добычу.

В ответ на изменения в окружающей среде львы меняют свою охотничью стратегию, ориентируясь на буйволов, которые являются более крупной и грозной добычей. Однако такая адаптация может быть сопряжена с определенными трудностями, поскольку буйволы с большей вероятностью могут защищаться от львов.

Исследование подчеркивает взаимосвязанность экосистем и потенциальные последствия даже незначительных на первый взгляд нарушений. Оно также подчеркивает важность долгосрочного мониторинга и исследований для понимания и устранения последствий инвазивных видов.

Автор:Армен Зангиев
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